Эксперт призвал заменить некоторые запчасти в автомобиле из-за смены сезона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С началом весны многим водителям придется заменить некоторые запчасти и технические жидкости в машинах, это связано с низкими температурами, которые были этой зимой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Никиту Родионова.

Эксперт рекомендовал заменить в автомобиле салонный и воздушный фильтры, поскольку за сезон они сильно забиваются грязью.

"Также после низкотемпературной зимы нужно обязательно проверить, а лучше заменить основные технической жидкости: антифриз, тормозную, а также моторное масло. Несмотря на пробег, количество моточасов этой зимой было выше за счет долгих прогревов", – сказал специалист.

Вместе с тем Родионов рекомендовал поменять щетки стеклоочистителей, так как после использования во время зимы они часто требуют обновления. Еще необходимо проверить состояние лобового стекла, лакокрасочного покрытия и провести работы по устранению мелких сколов, отметил эксперт. С его слов, весной также следует проверить систему кондиционирования.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что любой необычный звук во время работы машины может свидетельствовать о ее поломке. Он посоветовал сразу обратиться в автосервис, поскольку специалисты на слух могут идентифицировать поломку и провести необходимую диагностику.