Эксперты назвали детали автомобиля, которые чаще всего повреждаются в ДТП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самая повреждаемая в аварии автомобильная деталь – передний бампер. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из страховых компаний.

Там указали, проанализировав убытки по полисам ОСАГО, что в 18,4% случаев повреждения в ДТП получает передний бампер, в 17,5% случаев – задний бампер. Также капот и крылья машины получают повреждения в 10 и 8% соответственно, говорится в сообщении.

Отмечается, что значительно реже водители в рамках урегулирования ДТП по ОСАГО обращаются по поводу повреждения фар – на их долю приходятся 6% случаев. Также левое переднее крыло машины повреждается чаще, чем правое, в компании это объяснили действующими нормами ПДД: приоритет имеет автомобиль, который приближается справа, и нарушители чаще всего врезаются именно в левое крыло.

В исследовании также уточняется, что повреждения правого крыла зафиксировали в 7% страховых случаев, а левого – в 8%.

Ранее сообщалось, что чаще всего после ДТП непригодными для дальнейшей эксплуатации являются автомобили Lada. Согласно исследованию страховой компании, в течение первых 9 месяцев прошлого года Lada становились непригодными для езды после аварии в 22% случаев. Кроме того, в числе таких же машин оказались Toyota (7%), Hyundai (5%) и Kia (4%).

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