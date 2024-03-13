"Безопасный город": сотрудники МАДИ проверили около 2,5 тыс водителей такси за 2 месяца

Сотрудники МАДИ проверили примерно 2,5 тысячи водителей такси за два месяца. В большинстве случаев таксистов штрафовали за то, что они не прошли медосмотр перед выходом на линию, не был проведен предрейсовый технический контроль автомобиля, на кузове машины отсутствовали положенные опознавательные знаки.

Если инспекторы МАДИ проверяют соблюдение правил перевозки пассажиров, то сотрудники ГИБДД следят за тем, чтобы таксисты не нарушали правила дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.