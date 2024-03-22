Москвичей предупредили о гололедице после 21:00 22 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве после 21:00 в пятницу, 22 марта, ожидается гололедица. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Там уточнили, что синоптики связывают подобное явление с тем, что столбики термометров ближе к 21:00 опустятся до отрицательных значений после дневных положительных температур. В связи с этим в столице может образоваться гололедица.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – предупредили в комплексе городского хозяйства.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре в субботу, 23 марта. На фоне непогоды в столичном регионе будет действовать желтый уровень опасности до 15:00.

Глава прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов также сообщил, что выходные на этой неделе в Москве будут пасмурными. По его словам, дневная температура будет в районе 6–8 градусов.



"Атмосфера": 4 градуса ожидается в столице вечером 22 марта