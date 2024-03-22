Москвичам рассказали о погоде 22 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 22 марта, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 6 до 8 градусов тепла, по области – от 4 до 9 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 21 марта стало самым теплым днем с начала месяца, температура воздуха на ВДНХ достигла 8,2 градуса. Как пояснили синоптики, в условиях антициклональной, относительно малооблачной и сухой погоды основную роль в повышении температуры играет солнце. Каждый день оно поднимается выше над горизонтом, продлевая световой день.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что март в этом году может стать одним из самых сухих в XXI веке. Осадки прогнозируются в выходные, 23 и 24 марта. Синоптик уточнила, что они будут на уровне 3–5 миллиметров.



"Атмосфера": 8 градусов тепла ожидается в столице 22 марта