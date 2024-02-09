Минпромторг РФ утвердил изменения в перечень параллельного импорта

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Минпромторг РФ внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ министерства сообщает ТАСС.

"Минпромторг России внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В этот раз перечень был дополнен брендами горнодобывающего оборудования, насосов, вентиляторов и компрессоров. В список также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды.

В прошлое обновление перечня, согласно распоряжению Минпромторга, поставкам по параллельному импорту стала подлежать продукция компаний Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, а также бренды очков, такие как Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.