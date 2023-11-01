Автоконцерны попросили власти помочь с проблемой доставки машин в салоны

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Российские автоконцерны обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбами помочь разрешить ситуацию с неконтролируемым удорожанием логистики при доставке машин с заводов в дилерские центры. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию-производителя и источник на автомобильном рынке.

По данным издания, обращения направили "Соллерс" и "АвтоВАЗ". Отмечается, что с начала 2023 года на рынке можно наблюдать критическую ситуацию, которая связана с перевозкой готовой продукции. На это влияет дефицит автовозов, сложности с ввозом такой техники по параллельному импорту, дефицит водителей.

В сообщении говорится, что тарифы на подобные перевозки резко выросли почти в два раза, однако государство не регулирует такие перевозки и тарифы на них. Представители "Соллерса" и "АвтоВАЗа" подтвердили наличие проблемы.

Так, в "Соллерсе" отметили, что она особенно проявилась во второй половине года. Якобы из-за этого Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) ввел специальную надбавку к цене автомобиля марки у дилера в размере 50 тысяч рублей на один автомобиль. В "АвтоВАЗе" поделились, что наблюдается значительный рост цен на рынке логистических услуг. Компания в данный момент рассматривает различные варианты компенсации подобных затрат.

Между тем в Минппромторге отметили, что вместе с Минтрансом и отраслевым сообществом прорабатывают различные варианты оптимизации вывоза готовых автомобилей в дилерские центры.

О проблеме дефицита ранее говорил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак. Позднее он предлагал ввести полную компенсацию транспортных затрат для экспортеров в страны Латинской Америки и Африки. Проблема связана с тем, что направления логистики резко изменились, когда ушли западные концерны, заявил председатель подкомитета по транспорту и логистике комитета РСПП по международному сотрудничеству Олег Дунаев.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском автопроме, производство автовозов для перевозки готовых машин могут наладить, Минпромторг инициировал соответствующие проекты. Потребность продиктована в первую очередь сокращением парка автовозов в прошлом году и возросшим спросом на такие перевозки.

Добавляется, что с середины этого года на отечественном авторынке повышен спрос на перевозку готовой продукции российских автозаводов. Российские автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на перевозки готовых машин. Это объясняется сокращением в 2022 году парка автовозов, дефицитом водителей, увеличившимся объемом параллельного импорта автомобилей, невозможностью работы для иностранных перевозчиков на территории РФ.

Ранее Минпромторг РФ рекомендовал для госзакупок автомобили Lada, УАЗ и "Москвич". В министерстве уточнили, что это автомобили с российским VIN-номером, которые выпускаются в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Между тем вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил, что новые автомобили в России могут подорожать почти на треть по итогам текущего года. Он напомнил, что легковые машины в России уже подорожали на фоне нестабильного курса рубля и повышения утилизационного сбора.

Названы модели автомобилей из списка Минпромторга, которые лидируют в госзакупках