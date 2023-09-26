Автомобили в РФ могут подорожать на треть до конца года

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Новые автомобили в России могут подорожать почти на треть по итогам текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслава Жигалова.

"До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. <...> Можно говорить о повышении до 30% с января", – сказал Жигалов.

Он напомнил, что легковые машины в России уже подорожали на фоне нестабильного курса рубля и повышения утилизационного сбора.

С 1 августа в РФ увеличился утилизационный сбор на ввозимые в страну для перепродажи автомобили. Так, для легковых машин сбор вырос в 1,7–3,7 раза.

Между тем в начале сентября сообщалось о подорожании автозапчастей на 7–20%. Это наиболее заметно в случае с деталями для легковых и легких коммерческих машин.



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