Обновленный перечень товаров для параллельного импорта вступил в силу

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В силу вступил перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом РФ в августе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, теперь поставкам по параллельному импорту подлежит продукция компаний Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, а также бренды очков, такие как Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.

Как поясняли в Минпромторге, включение и исключение брендов из перечня происходит в соответсвии с четкими критериями. Так, если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России, ее продукция попадет в перечень. Если же иностранный партнер добросовестно выполняет условия контракта, и продукция представлена в достаточном количестве, – компания исключается из перечня.

Ранее стало известно, что спортивные магазины Decathlon скоро откроются в Москве, но под новым названием и с новым ассортиментом. Ожидаются поставки товаров из Китая, параллельный импорт, внедрение собственных брендов и сотрудничество с отечественными производителями.