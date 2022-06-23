Фестиваль детской моды и стиля пройдет на ВДНХ 25 июня

Фестиваль детской моды и стиля пройдет 25 июня на ВДНХ. Показы приурочены к Московской неделе моды, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В павильоне "Арт. Техноград" соберутся как молодые дизайнеры, так и успешные модельеры. Всего гостям покажут 25 коллекций детской одежды от российских брендов, а также расскажут о возможностях для бизнеса и карьеры в этой сфере.

Самых маленьких посетителей фестиваля ждут творческие занятия по фотографии и 3D-моделированию. Для участия необходима регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.