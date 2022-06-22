В СВАО больше всего районов, где идет переселение по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На северо-востоке Москвы жители переезжают в новые квартиры по программе реновации в 12 районах, что является рекордным показателем. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что переезды ведутся в 72 районах столицы. Вторыми в рейтинге по количеству переселений являются Юго-Западный и Восточный административные округа. В каждом заселяются в новые дома в девяти районах.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в общей сложности в 182 новостройки переезжают жители 514 домов. Полностью расселены уже 115 домов, а еще 95 демонтированы по технологии умного сноса.
Он пояснил, что второй подход подразумевает минимум шума и пыли, максимальную переработку мусора и повторное использование отходов. Демонтируемый дом сначала отключают от инженерных коммуникаций, после разбирают по элементам, а отходы сортируют по группам.
Ранее Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы организовано расселение 86,8 тысячи горожан, из которых 59 тысяч уже завершили переезд. По его словам, в столице по программе реновации введен в эксплуатацию 191 дом. Что касается старого фонда, то на сегодняшний день расселяется или уже полностью расселены 514 домов. Продолжается строительство и проектирование еще 408 объектов.
В новые квартиры по программе реновации переехали 59 тыс человек
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