В СВАО больше всего районов, где идет переселение по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-востоке Москвы жители переезжают в новые квартиры по программе реновации в 12 районах, что является рекордным показателем. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что переезды ведутся в 72 районах столицы. Вторыми в рейтинге по количеству переселений являются Юго-Западный и Восточный административные округа. В каждом заселяются в новые дома в девяти районах.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в общей сложности в 182 новостройки переезжают жители 514 домов. Полностью расселены уже 115 домов, а еще 95 демонтированы по технологии умного сноса.

Он пояснил, что второй подход подразумевает минимум шума и пыли, максимальную переработку мусора и повторное использование отходов. Демонтируемый дом сначала отключают от инженерных коммуникаций, после разбирают по элементам, а отходы сортируют по группам.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы организовано расселение 86,8 тысячи горожан, из которых 59 тысяч уже завершили переезд. По его словам, в столице по программе реновации введен в эксплуатацию 191 дом. Что касается старого фонда, то на сегодняшний день расселяется или уже полностью расселены 514 домов. Продолжается строительство и проектирование еще 408 объектов.

