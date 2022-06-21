Строительство дома по программе реновации завершили в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дом на 168 квартир по программе реновации построили в Отрадном районе. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Дом возвели по адресу Олонецкая улица, дом 21В. В нем обустроены 35 однокомнатных, 119 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир. Отделка жилья в полной мере соответствует стандартам реновации.
В новостройке оборудовали подземную автостоянку и четыре лифта. На первом этаже будут располагаться объекты социальной инфраструктуры. В вестибюле сделали помещение для консьержа и колясочную.
"По результатам итоговой проверки комитет выдал заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации. Застройщик – Московский фонд реновации – может готовить документы для его ввода в эксплуатацию", – отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Недалеко от нового дома расположен парк "Яуза", а также пять детских садов и три школы. Возле новостройки планируют сделать детскую и спортивную площадки и посадить деревья, кустарники и разбить газоны. Специалисты восстановят зеленые насаждения и в местах прокладки инженерных коммуникаций.
Ранее сообщалось, что 35 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Юго-Западном округе столицы. В 2022 году закончить должны 12 зданий. Уже в новые квартиры переехали жители 24 домов округа, расселение идет еще в 29 домах. Под заселение переданы 23 новостройки.
В июне стало известно, что уже более 15 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала 2022 года. Под заселение были переданы 182 новостройки.
"Это наш город": 14 новостроек ввели в эксплуатацию в Москве по реновации с начала года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: