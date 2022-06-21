Строительство дома по программе реновации завершили в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом на 168 квартир по программе реновации построили в Отрадном районе. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Дом возвели по адресу Олонецкая улица, дом 21В. В нем обустроены 35 однокомнатных, 119 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир. Отделка жилья в полной мере соответствует стандартам реновации.

В новостройке оборудовали подземную автостоянку и четыре лифта. На первом этаже будут располагаться объекты социальной инфраструктуры. В вестибюле сделали помещение для консьержа и колясочную.

"По результатам итоговой проверки комитет выдал заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации. Застройщик – Московский фонд реновации – может готовить документы для его ввода в эксплуатацию", – отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Недалеко от нового дома расположен парк "Яуза", а также пять детских садов и три школы. Возле новостройки планируют сделать детскую и спортивную площадки и посадить деревья, кустарники и разбить газоны. Специалисты восстановят зеленые насаждения и в местах прокладки инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что 35 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Юго-Западном округе столицы. В 2022 году закончить должны 12 зданий. Уже в новые квартиры переехали жители 24 домов округа, расселение идет еще в 29 домах. Под заселение переданы 23 новостройки.

В июне стало известно, что уже более 15 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала 2022 года. Под заселение были переданы 182 новостройки.

