"Это наш город": более 20 выставочных площадок открылись в Музейном городе ВДНХ

Более 20 выставочных площадок открылись в Музейном городе ВДНХ.
Не так давно на ВДНХ появился музей "Биотех", он находится в павильоне № 30. Также для посетителей выставки стала доступна постоянная экспозиция Музея имени К. А. Тимирязева.
Среди музейных комплексов также представлен центр "Космонавтика и авиация" в павильоне № 34. Там гости могут увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир" и другие необычные предметы.
В павильоне № 36 открыт Музей кино. Там представлены советская кино- и фототехника, снимки, наряды, афиши, эскизы к кинолентам, а также вещи известных представителей сферы кино. В этом музее также проводятся лекции по истории и теории киноискусства.
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