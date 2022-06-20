Сервис приема заявлений в вузы РФ заработал на портале госуслуг

16:05
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Сервис приема заявлений в российские высшие учебные заведения заработал на базе портала госуслуг с 20 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
"С 20 июня 2022 года на портале госуслуг абитуриенты могут подать заявления о приеме в вузы и их филиалы. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов", – заявили в ведомстве.
Для поступления в онлайн-формате требуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Через сервис "Поступление в вуз онлайн" пользователи портала могут отправить заявление на зачисление. Также абитуриенты смогут отслеживать статус заявления и подать согласие на зачисление.
Кроме того, готовящимся к поступлению в высшие учебные заведения россиянам предлагается загрузить в профиль свои документы об образовании и достижениях. Оригиналы или копии вузы запросят по мере необходимости.
Согласно действующим правилам, поступающие могут подать заявки в пять вузов, в каждом из которых выбрать до 10 специальностей или направлений подготовки. В онлайн-формате принимаются заявления в государственные и муниципальные учреждения, на программы бакалавриата и специалитета, на все формы обучения, в том числе платное и целевое.
МГПУ разработал специальное приложение для поступающих
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