Шольц резко ответил на критику со стороны Украины

12:09
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Munchner Merkur.
Он подчеркнул, что многое из того, что говорят на Украине, не соответствует действительности. Кроме того, по его словам, некоторые недооценивают сложность вопроса.
Шольц также отметил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным.
Канцлер добавил, что наивно полагать, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах.
"Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс", – заключил Шольц.
Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия.
По словам обозревателя Дойла Макмануса, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий антироссийских санкций для их инициаторов.
16 июня представители Франции, Германии и Италии прибыли с визитом на Украину, которые планировали обсудить с киевским руководством помощь Украине, в том числе военную, и ее возможное вступление в Европейский союз.
По информации газеты Die Welt, прибывшие в Киев лидеры Франции, Германии и Италии убеждали Зеленского возобновить переговоры с Россией. По данным немецкого издания, европейские лидеры также поддержали статус присоединения Украины к Евросоюзу.
Военный эксперт рассказал, с какой целью лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Киев
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