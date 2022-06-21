Макрон, Шольц и Драги в Киеве отказали Зеленскому в оперативной передаче оружия – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом заявил обозреватель Дойл Макманус в статье для Los Angeles Times.
По его словам, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий антироссийских санкций для их инициаторов.
Ранее сообщалось, что с визитом на Украину прибыли представители Франции, Германии и Италии. Отмечалось, что они планировали обсудить с киевским руководством помощь Украине, в том числе военную, и ее возможное вступление в Европейский союз.
По информации газеты Die Welt, прибывшие в Киев лидеры Франции, Германии и Италии убеждали Зеленского возобновить переговоры с Россией. По данным немецкого издания, европейские лидеры поддержали статус присоединения Украины к Евросоюзу.
Военный эксперт рассказал, с какой целью лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Киев
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