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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом заявил обозреватель Дойл Макманус в статье для Los Angeles Times.

По его словам, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий антироссийских санкций для их инициаторов.

Ранее сообщалось, что с визитом на Украину прибыли представители Франции, Германии и Италии. Отмечалось, что они планировали обсудить с киевским руководством помощь Украине, в том числе военную, и ее возможное вступление в Европейский союз.

По информации газеты Die Welt, прибывшие в Киев лидеры Франции, Германии и Италии убеждали Зеленского возобновить переговоры с Россией. По данным немецкого издания, европейские лидеры поддержали статус присоединения Украины к Евросоюзу.

