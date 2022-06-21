Движение в центре Москвы ограничат из-за выпускного

В субботу, 25 июня, частично перекроют центр Москвы из-за проведения общегородского выпускного. Об этом сообщает Дептранс.

Так, ограничат движение на Садовом кольце в районе Крымского моста. Это участок от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал на проезд в сторону Ленинского проспекта. С 16:00 до 07:00 будет полностью перекрыт участок съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

Общегородской выпускной пройдет в Парке Горького. Концерт, дискотека, иммерсионное шоу – все это будет в программе до утра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.