Бочкарев: начался монтаж мозаичных панно в виде рыб на станции "Нагатинский Затон" БКЛ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Нагатинский Затон" БКЛ столичного метрополитена специалисты начали монтировать мозаичные панно в виде рыб. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, 12 панно с рыбами из водоемов столичного региона станут ключевой художественной частью дизайна этой станции. Бочкарев уточнил, что при монтаже планируется изобразить щуку и налима. Ожидается, что сделают по шесть панно на каждой путевой стене.

"Три композиции уже установлены на одну из стен – это "Карась", "Бычок" и "Ротан". Самой большой из уже установленных рыб является "Карась" размером 6,5 на 3,6 метра", – рассказал заммэра.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что дизайн станции создан архитектурным бюро Za bor. При этом концепция оформления выиграла в открытом архитектурном конкурсе.

Отмечается, что все изображения сделаны из настоящего камня и декоративной смальты в технике мозаичного панно. Как уточнил Кравцов, из мастерской панно привозят на станцию в разобранном виде, уже на станции их собирают в одну композицию, и далее элементы ставятся на специально подготовленную стену.

В настоящее время на станции также идут работы по укладке пола. Его выполнят из гранита. Также специалисты на данный момент облицовывают стены мрамором и продолжают монтировать инженерные системы.

В понедельник, 20 июня, Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Градоначальник указал на то, что работы на объекте практически завершены, оценив строительную готовность станции в 93%.

В 2022 году планируется завершить, помимо "Нагатинского Затона", строительство станций "Кленовый бульвар", "Печатники" и "Текстильщики". Территории возле станций благоустроят: специалисты сделают современные остановки транспорта, разобьют зеленые зоны и цветники, а также установят малые архитектурные формы и освещение.