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16:56

Площадь благоустройства около новых станций восточного участка БКЛ составит до 29 га

городблагоустройство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по благоустройству территорий возле станций восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Бочкарев напомнил, что в 2022 году планируется завершить строительство станций "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

"Помимо благоустройства прилегающей к станционным комплексам территории, ведутся работы по ряду площадок в районе сквера имени 200-летия Пушкина, улицы Газгольдерной, проспекта Андропова и Коломенского проезда", – рассказал заммэра.

В рамках благоустройства территорий планируется оборудовать современные остановки общественного транспорта, разбить зеленые зоны и цветники, а также установить малые архитектурные формы и освещение. Бочкарев добавил, что возле станции "Текстильщики" будет открыта перехватывающая парковка.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что еще одну парковку планируется оборудовать около объединенного здания эксплуатационного персонала у станции "Печатники" Большой кольцевой линии. А возле станции "Нагатинский Затон" откроют велопарковку с зелеными зонами для отдыха.

В понедельник, 20 июня, Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Градоначальник указал на то, что работы на объекте практически завершены, оценив строительную готовность станции в 93%.

В Москве завершается строительство станции БКЛ "Нагатинский Затон"

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