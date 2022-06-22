"Это наш город": участники проекта "Московское долголетие" примут участие в неделе моды

Участники проекта "Московское долголетие" примут участие в неделе моды. На подиум выйдут манекенщицы старше 55 лет. Они представят свыше 30 модных образов, которые также создали слушатели проекта.

Для желающих принять участие в неделе моды организовали пять лабораторий. Отбор дизайнеров старшего поколения проводился на конкурсной основе. Всего от них поступило около 200 заявок.