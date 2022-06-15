В Москве запустили пилотный проект по психологической помощи пациентов с онкозаболеваниями

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В Москве запустили пилотный проект по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Жители могут обратиться на горячую линию, получить экстренную психологическую помощь по телефону или записаться на очные консультации, которые проходят в трех центрах онкологической помощи", – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как уточняется, чтобы получить поддержку, нужно обратиться на горячую линию неотложной психологической помощи людям с онкологическими заболеваниями по номеру +7 495 587-00-51. Сотрудники также проинформируют о возможности получить очную консультацию.

Ранее Собянин подписал постановление о включении отечественного препарата пролголимаб в перечень лекарств для лечения онкологических заболеваний.

Пролголимаб представляет собой концентрат для приготовления раствора для инфузий и применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых с меланомой. Хорошую эффективность и переносимость вещества показала реальная клиническая практика.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что потенциальное количество пациентов, которым показано назначение пролголимаба в 2022 году, составляет около 180 человек.

