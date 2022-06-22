Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 22 июня, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем Москва и область еще останутся под влиянием циклона. При облачной погоде с прояснениями местами не исключен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 19...21 градус, по области – 17...22 градуса", – говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода.

