Названа стоимость сладкого перца в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

На московских рынках появился сладкий перец. Везут его в основном из Краснодарского края, Азербайджана и Болгарии.

О ценах на сладкий перец на Даниловском рынке – в эфире телеканала Москва 24.