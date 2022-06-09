Названа стоимость черешни в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести черешню можно на Черемушкинском рынке. Туда ягоду привозят из Узбекистана, Азербайджана и Армении

Черешня пока стоит дорого. За узбекскую готовьтесь заплатить от тысячи до полутора тысяч рублей. С тысячи стартует ценник и за ягоду из Азербайджана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

