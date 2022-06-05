Mercedes-Benz отзывает почти миллион машин из-за возможных проблем с тормозами. Речь идет о моделях классов ML, GL и R, которые были произведены в период с 2004 по 2015 годы.

Говорят, есть угроза коррозии усилителя тормозов. В теории это может привести к неполадкам в работе педали тормоза. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

