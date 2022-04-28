В Россию начали ввозить автомобили из арабских стран

В Россию стали ввозить машины из арабских стран. Стоят они дешевле на треть, плюс расходы на растаможку и доставку. Но вот сделки с "серыми" дилерами могут быть рискованны.

Почему и как устроена эта схема? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.