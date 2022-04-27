Силуанов допустил падение добычи нефти в России на 17%

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В 2022 году возможно сокращение объемов добычи нефти в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Снижение добычи (нефти. – Прим. ред.) будет? Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да", – приводит его слова ТАСС.

Прогноз министерства учитывает текущие объемы добычи, ситуацию с курсом валют и ценами на энергоносители. По словам Силуанова, ситуацию на энергетическом рынке и возможные пути ее развития сегодня оценить довольно сложно.

"Мы понимаем, что, если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места", – сказал министр.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС может затронуть ограничения на импорт нефти из России. Санкции могут включать или постепенный отказ, или введение тарифов на экспорт российской нефти, превышающий конкретный предел цен.

