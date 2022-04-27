Кудрин сообщил об инфляции в РФ на уровне 20,7% в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инфляция в России в 2022 году составит 20,7%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей, трансляция которого ведется на Rutube.

При этом, по его словам, в 2023 году показатель будет находиться на уровне более 6%.

"Сегодня экономика переживает непростой период, и ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития, составит 8,8%. По более консервативному сценарию – 12,4%", – заявил Кудрин.

На поддержку экономики планируется потратить порядка 6,3 триллиона рублей, а дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики в 2022 году превысят 4 триллиона рублей, отметил Кудрин. По его словам, в связи с санкционным давлением экономика российских регионов будет дифференцирована, а РФ будет жить в сложной ситуации в ближайшие 1,5–2 года.

Ранее в Банке России заявили, что устойчивое замедление годовой инфляции произойдет в 2023 году. При этом эксперты ЦБ отметили, что негативный эффект от отказа иностранных компаний работать на территории России может превысить негативный эффект от прямых санкций.