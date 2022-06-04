Более 30 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на субботу, 4 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там отменено 10 рейсов и задержано пять.

В Шереметьево задержано три рейса и отменено 10. Во Внуково изменено время вылета трех рейсов и отменено два рейса.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила о приостановке коммерческих рейсов в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо. Перевозчик временно закрыл продажу билетов на рейсы в Коломбо.

В компании сообщили, что находящиеся в Коломбо пассажиры, которые должны были вернуться в Россию 2, 4 и 5 июня, будут доставлены в Москву 4 и 5 июня. В "Аэрофлоте" пообещали, что и остальные пассажиры вернутся на родину в срок.