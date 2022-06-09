Бренды испанского концерна Inditex могут вернуться в РФ летом – СМИ

Zara и другие бренды испанского концерна Inditex могут вернуться в Россию летом или в сентябре. Такие сообщения появились в СМИ.

Эксперты уверены, что если компания и зайдет на рынок второй раз, цены вырастут из-за сложностей с поставками. Некоторые бренды свой камбэк уже совершили.

Под новыми названиями вернулись Reserved, Cropp. "Л'окситан" просто перевел вывеску на русский язык. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.