Сельхозпродукция РФ и Украины должна быть возвращена на мировые рынки – генсек ООН

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Сельхозпродукция Украины, а также продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки, несмотря на конфликт. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, для остановки повышения цен и облегчения положения развивающихся стран необходимо привнести стабильность на мировые продовольственные и энергетические рынки.
Гутерриш добавил, что ООН тесно работает над достижением соглашения по обеспечению экспорта продовольствия России и Украины.
"Я попросил (главу Конференции ООН по торговле и развитию экспорта) Ребеку Гринспен и (заместителя генсекретаря ООН) Мартина Гриффитса координировать две целевые группы для помощи в достижении пакетного соглашения, которое позволит обеспечить безопасный экспорт украинского продовольствия по Черному морю, а также беспрепятственный доступ на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений", – приводит слова генсека ООН ТАСС.
Он отметил важность этого соглашения для сотен миллионов людей в развивающихся странах. Вместе с тем он добавил, что разглашение деталей поставит под угрозу шансы на успех.
Гутерриш заключил, что политическое урегулирование по Украине должно быть найдено в рамках международного права и Устава ООН.
Ранее Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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