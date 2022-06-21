Абитуриенты в РФ смогут заключать договоры на обучение через приложение

11:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки РФ объявило, что абитуриентам разрешается заключить договоры с высшими учебными заведениями через мобильное приложение. Об этом говорится на сайте министерства.
"В новом учебном году вузы будут принимать документы от поступающих тремя способами: лично, по почте и в электронной форме. Поступить через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" смогут российские абитуриенты, зарегистрированные на портале госуслуг. Суперсервис предоставит абитуриентам бакалавриата и специалитета возможность в виде заключения договора на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц с использованием мобильного приложения "Госключ", – указали в ведомстве.
Кроме того, поступающие смогут получать указанную информацию на портале госуслуг по заявлениям, поданным очно. Для этого необходимо сообщить образовательной организации о таком желании, предоставить СНИЛС и убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на портале.
В министерстве подчеркнули, что одним из главных новшеств в текущем году является также возможность отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени. Помимо этого, благодаря оптимизации и техническим доработкам специалистам вдвое удалось сократить время обработки данных с портала госуслуг, которые поступают туда от вузов РФ.
"В этом году функционал цифровой услуги "Поступление в вуз онлайн" стал максимально полным. Сегодня он отвечает потребностям всех категорий абитуриентов, включая поступающих в рамках особой квоты, целевой квоты, а также на платной основе", – заключили в министерстве.
Приемная кампания в вузах России стартовала 20 июня. Подать документы на зачисление можно лично, по почте, на официальных сайтах образовательных учреждений или же через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".
Сервис приема заявлений в вузы РФ заработал на портале госуслуг
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