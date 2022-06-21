Названа главная причина, почему абитуриенты не поступают в выбранный вуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самая главная причина, из-за которой абитуриенты не поступаю в вуз, который сами выбрали, заключается в том, что молодые люди просто не укладываются в сроки подачи документов, заявил в беседе с "Лентой.ру" директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

"Из года в год эта причина непопадания в выбранный вуз бьет рекорды: абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, не успевают подать свое согласие в тот вуз, в который проходят по баллам", – рассказал он.

Хвостов также добавил, что этого легко можно избежать, если заранее уточнить правила приема в конкретное образовательное учреждение.

Ранее стало известно, что российские абитуриенты могут подать документы на госуслугах с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", помимо сайтов институтов. К программе подключились около 900 учебных заведений.

Там же выпускники смогут отследить свой рейтинг в конкурсных списках. Обычные способы подачи документов тоже остаются. Приемная кампания продлится до 25 июля.

Согласно действующим правилам, поступающие могут подать заявки в пять вузов, в каждом из которых выбрать до 10 специальностей или направлений подготовки. В онлайн-формате принимаются заявления в государственные и муниципальные учреждения, на программы бакалавриата и специалитета, на все формы обучения, в том числе платное и целевое.