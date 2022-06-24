Москвичей предупредили о сильной жаре с 25 по 27 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице в выходные, 25 и 26 июня, достигнет 32 градусов тепла, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве выпущено штормовое предупреждение об очень жаркой погоде с 25 по 27 июня. Температура будет достигать 32 градусов, а в понедельник – даже 33 градусов. Предупреждение также выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на 7 градусов превышать норму, до 29 июня", – рассказал он ТАСС.

Синоптик отметил, что воздух в Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Псковской областях прогреется до 30...33 градусов в ближайшее время.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с пятницы, 24 июня, температурный фон в столичном регионе будет нарастать, а в начале следующей недели столбики термометров перешагнут отметку 30 градусов.

По его словам, антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. Синоптик предположил, что в ближайшую пятидневку будет много солнца.

