Две детские библиотеки откроются после ремонта на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детские библиотеки №104 в Рязанском районе и №133 в Марьине откроются после ремонта. После обновления они стали более комфортными и функциональными, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В ходе ремонтных работ в библиотеках поставили новую мебель и новую технику. Ожидается, что в детских читальнях будут организовывать занятия для детей – подрастающее поколение будут знакомить с разными авторами и их произведениями.

"За последний год только в Юго-Восточном округе столицы обновили 14 читален. Они превратились в современные культурные и творческие пространства, где проходят встречи с писателями, мастер-классы и лекции", – рассказала Сергунина.

В честь открытия библиотек после ремонта для детей подготовили праздничные мероприятия. Так, в библиотеке №104 28 июня будет представлена книжная экспозиция, посвященная Николаю Носову. Гостей встретят аниматоры в костюмах персонажей из его книг, которые организуют творческие мастер-классы, конкурсы и игры.

Детская библиотека № 133 откроется 30 июня. Посетители смогут посмотреть выступление юных вокалистов – участников и победителей всероссийских и международных конкурсов. Также москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы по рисованию, декоративно-прикладному искусству и встреча с детским писателем Андреем Слониковым.

Ранее в столичных парках открылись летние библиотеки. Они будут работать по выходным до конца лета. Формат буккроссинга доступен для горожан в парке "Дубки", Измайловском, саду имени Баумана, Гончаровском парке, "Кузьминках" и других.