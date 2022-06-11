Москвичи стали чаще покупать бумажные книги

Москвичи стали чаще покупать книги, причем бумажные. Скачать кино и литературу из интернета из-за санкций стало сложнее, а вот книжные магазины от них не пострадали.

Количество клиентов в книжных магазинах увеличилось на 3% и хоть цифры небольшие, продавцы говорят: людей действительно стало больше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.