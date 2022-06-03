В Москве создали цифровую библиотеку данных для разработчиков сервисов ИИ в медицине

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В столице разработали онлайн-библиотеку обезличенных наборов сведений для оценки и обучения нейросетей. Создатели платформ искусственного интеллекта будут иметь доступ к девяти датасетам, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Благодаря новым технологиям будет развиваться область здравоохранения как в Москве, так и в регионах в тестировании и модернизации интеллектуальных решений с целью анализа лучевых исследований.

"За два года эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в московское здравоохранение мы собрали уникальную цифровую библиотеку наборов данных. Она состоит из обезличенных рентгенологических снимков, которые необходимы для тестирования и дообучения искусственного интеллекта. Мы открываем доступ к девяти датасетам для разработчиков, стартапов и студентов, в том числе из других регионов", – отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, ожидается, что нововведение будет полезно, например, для выявления симптомов коронавируса, онкологии и других заболеваний.

Уточняется, что датасеты – наборы снимков рентгена, которые были сделаны в рамках эксперимента по внедрению опций компьютерного зрения в здравоохранение. На сегодняшний день имеется более 70 датасетов, девять из которых открыты для скачивания всем. Самый обширный датасет включает в себя порядка тысячи изучений людей с симптомами коронавируса. Другие доступные датасеты могут использоваться при самотестировании нейросетей для поиска признаков остеопороза, рака, рассеянного склероза и других болезней.

В ходе работы новых технологий на снимке указываются области возможных отклонений, на которые медику необходимо будет обратить особое внимание, потом начинается отбор исследований по срочности оказания медпомощи пациентам. Впоследствии медики используют заключение платформы искусственного интеллекта для дополнительного источника данных для определения диагноза.

Ранее столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.