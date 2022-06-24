Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности в связи с жаркой погодой, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В Москве в выходные, 25 и 26 июня, а также в понедельник, 27 июня, прогнозируются 30...32 градуса тепла.

"Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Кроме того, городские службы усилили контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения Москвы и состояния систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей, иного оборудования на энергетических объектах.

Также увеличено количество профилактических осмотров линий электропередачи.

Как уточнили в ведомстве, температура и состояние дорожного полотна находятся на контроле городских служб, а при необходимости будет проведена аэрация для охлаждения воздуха и асфальта.

С 21:00 до 06:00 осуществляется полив деревьев, кустарников, цветников и газонов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице в выходные, 25 и 26 июня, достигнет 32 градусов тепла.

