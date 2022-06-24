Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности в связи с жаркой погодой, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В Москве в выходные, 25 и 26 июня, а также в понедельник, 27 июня, прогнозируются 30...32 градуса тепла.
"Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.
Кроме того, городские службы усилили контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения Москвы и состояния систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей, иного оборудования на энергетических объектах.
Также увеличено количество профилактических осмотров линий электропередачи.
Как уточнили в ведомстве, температура и состояние дорожного полотна находятся на контроле городских служб, а при необходимости будет проведена аэрация для охлаждения воздуха и асфальта.
С 21:00 до 06:00 осуществляется полив деревьев, кустарников, цветников и газонов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице в выходные, 25 и 26 июня, достигнет 32 градусов тепла.
Новости последнего часа: синоптики предупредили о жаре 25 и 26 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: