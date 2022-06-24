Поезда задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда в сторону области следуют с задержками на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Некоторые поезда МЦД-2 в сторону Москвы будут отменены", – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что специалисты делают все необходимое для скорейшего восстановления графика.

Ранее сообщалось, что выходы № 1–4 станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро стали частично недоступны для пассажиров с 23 июня. Отмечается, что будут частично закрыты на ремонт по 30 июня две двери по входу справа, а по 7 июля – две двери по входу слева.