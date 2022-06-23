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Поезда не ходили на участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Не было движения поездов от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года". При этом в обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами. Причиной остановки движения стал человек на путях.

Позднее оперативными службами департамента транспорта движение было восстановлено.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

21 июня поезда не ходили на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро из-за человека на путях. О том, что поезда не ходят от "Серпуховской" до "Чеховской" стало известно в 13:40 21 июня, однако в 13:55 движение восстановили.

