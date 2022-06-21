Поезда не ходили на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро не было движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Сообщение о том, что поезда не ходят от "Серпуховской" до "Чеховской", поступили в 13:40. В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. В 13:55 движение восстановили.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Причиной изменений стал человек на путях.

До этого на Замоскворецкой линии метро приостановили движение поездов также из-за человека на путях. Сначала составы не ходили от "Автозаводской" до "Белорусской". Позже движение от "Театральной" до "Белорусской" ввели в прежний режим. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.