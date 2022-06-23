Выходы № 1–4 на станции метро "Щелковская" частично закроют с 23 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Выходы № 1–4 станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро станет частично недоступен для пассажиров с 23 июня. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Отмечается, что частично закроют на ремонт по 30 июня две двери по входу справа, а по 7 июля – две двери по входу слева.

Также до 1 июля закрыт на ремонт эскалатор, расположенный в переходе между станциями "Лубянка" Сокольнической линии метро и "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии.

