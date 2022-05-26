Новые турникеты будут установлены на всех станциях московского метро в 2022 году

На всех станциях московского метро будут установлены новые, более удобные турникеты уже до конца года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В качестве примера приводится станция метро "Рижская", где уже установлено новое оборудование. Здесь турникеты открываются в два раза быстрее при оплате банковской картой. Таким образом власти развивают современные способы оплаты проезда и при этом пассажиры не задерживаются у входа. Уже подсчитали, что в год они сэкономят более 50 тысяч часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.