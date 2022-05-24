"Весна": ситуация на топливном рынке

Бензин стал одним из немногих товаров, который в России не дорожает. В кое-каких регионах он даже дешевеет.

Долго ли продлится такая ситуация? Как формируется сейчас цена топлива на заправках? И что может помочь АЗС не задирать цену бензина в дальнейшем? Об этом – в программе "Весна".