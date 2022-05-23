Минфин РФ продлил срок подачи в ФНС информации для автоматического обмена до 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Срок предоставления финансовыми организациями данных в Федеральную налоговую службу РФ для автоматического международного обмена продлен до 31 июля, сообщает Минфин России.

"Организациям финансового рынка продлен срок представления в ФНС России информации, необходимой для международного автоматического обмена", – говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что данное решение было принято в связи с большой загруженностью финансовых организаций из-за осуществления действий, принимаемых для обеспечения стабильности экономики и поддержки населения и бизнеса в условиях санкций.

Как заявили в Минфине, благодаря принятию документа получится снизить нагрузку на организации финансового рынка, а также повысить качество предоставляемых ими данных.

Ранее министерство финансов РФ снизило требование по продаже валютной выручки до 50%. По данным ведомства, такое решение объясняется стабилизацией курса российской валюты и достижением хорошего уровня валютной ликвидности на рынке.