ЦБ РФ опроверг информацию о введении ограничений на снятие наличных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центробанке РФ предупредили, что в анонимных телеграм-каналах распространяется ложная информация о введении возможных ограничений на снятие наличных средств.

"Если вы все-таки заволновались, несмотря на очевидные ляпы в поддельном письме, поясняем: проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что, закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты", – сообщается в телеграм-канале регулятора.

В ЦБ призвали россиян доверять только официальным источникам информации.

В апреле регулятор смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения валюты со своих счетов теперь смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

Лимит снятия остался в размере 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Средства сверх лимита с валютных счетов россияне в течение действия временного порядка могут получить в рублях.

В ЦБ уточнили, что конвертация осуществляется по курсу банка, однако выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Центробанка на день выдачи.

