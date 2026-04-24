Набиуллина заявила, что время для брошек еще не пришло

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что время для брошек для коммуникации с рынком еще не пришло. Так глава регулятора ответила на вопрос, когда она вновь наденет на пресс-конференцию свое "фирменное" украшение.

"Еще не время", – ответила Набиуллина журналисту Александру Юнашеву.

Набиуллина впервые появилась без брошки на традиционной пресс-конференции в конце февраля 2022 года. С тех пор глава регулятора ни разу не появлялась с ней на публике.

Ранее Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Для более резкого понижения необходимо снижение инфляции ниже цели, а также рост безработицы.

Вместе с тем Банк России отмечает значительное усиление проинфляционных рисков в экономике страны. Также глава регулятора обратила внимание на продолжающуюся активность граждан по сбережению денег.