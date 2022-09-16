Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии оснований снова использовать броши

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не видит оснований вновь надевать броши в качестве сигнала рынку.
"Что касается брошек, то я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать", – сообщила она во время пресс-конференции.
Причины такого решения глава ЦБ РФ не озвучила.
Уточняется, что в период пандемии коронавируса Набиуллина начала надевать броши на пресс-конференциях, объяснив это тем, что в них содержатся тайные послания для рынка.
Банк России 16 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых.
По данным ЦБ, в настоящее время в России сохраняются низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует замедлению годовой инфляции. Также такая динамика связана со сдержанным потребительским спросом и совокупностью разовых факторов.
Кроме того, аналитики фиксируют лучшие показатели предпринимательской активности, чем предполагалось в июле.
Глава Центробанка надела брошь с гепардом
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