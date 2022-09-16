Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии оснований снова использовать броши

Фото: vk.com/cbr_official

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не видит оснований вновь надевать броши в качестве сигнала рынку.

"Что касается брошек, то я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать", – сообщила она во время пресс-конференции.

Причины такого решения глава ЦБ РФ не озвучила.

Уточняется, что в период пандемии коронавируса Набиуллина начала надевать броши на пресс-конференциях, объяснив это тем, что в них содержатся тайные послания для рынка.

Банк России 16 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых.

По данным ЦБ, в настоящее время в России сохраняются низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует замедлению годовой инфляции. Также такая динамика связана со сдержанным потребительским спросом и совокупностью разовых факторов.

Кроме того, аналитики фиксируют лучшие показатели предпринимательской активности, чем предполагалось в июле.

