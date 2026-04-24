Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

24 апреля, 15:40

Защита блогера Артема Чекалина обжаловала приговор

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Защита обжаловала приговор блогера Артема Чекалина по делу о незаконных валютных операциях, сообщил РЕН ТВ адвокат его экс-супруги Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Константин Третьяков.

"Жалоба подана сегодня", – отметил он.

Приговор был вынесен 13 апреля. Блогеру назначили 7 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Между тем слушание по делу Лерчек приостановлено. Решение было принято после того, как экс-супруге Чекалина диагностировали онкологию. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

