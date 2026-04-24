Виновников ДТП на Алтуфьевском шоссе заблокировали в сервисе аренды авто

Виновников аварии на Алтуфьевском шоссе в Москве навсегда заблокировали в сервисе аренды автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительным данным, пользователь арендовал автомобиль и передал управление пассажиру без водительских прав. Тот, пытаясь скрыться от полиции, сбил людей на тротуаре. В результате два пешехода получили серьезные травмы.

"Контроль за доступом к управлению автомобилем – это прямая ответственность операторов каршеринга. Необходимо совершенствовать системы проверки перед арендой и исключать любую возможность передачи руля третьим лицам", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. При этом передача руля и вождение без прав являются отягчающими обстоятельствами.

ДТП произошло в четверг, 23 апреля, на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, водитель каршеринга проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться, после чего не справился с управлением.

Водителя и пассажира каршеринга задержали и доставили в отдел полиции. Двое пострадавших попали в больницу в состоянии средней тяжести, еще один человек отказался от госпитализации.